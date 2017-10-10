Калуга, 10 октября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Более 80 человек жителей Калуги стали жертвами мошеннических действий кредитного потребительского кооператива «Народные финансы», сообщил 10 октября корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела прокуратуры Калужской области Афанасий Карпунин. Общая сумма ущерба оценивается в 5 млн рублей.

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По словам Карпунина, правоохранительными органами было установлено, что в период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года зарегистрированное на территории Калуги КПК «Народные финансы» привлекало денежные средства граждан под предлогом использования с последующим возвратом в полном объёме и выплатой процентов.

Точное число потерпевших устанавливается, но на данный момент известно, что жертвами финансовой пирамиды стали по меньшей мере 80 человек. Проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. Оно находится на контроле прокуратуры.

Напомним, по уголовному делу, возбужденному следственным управлением УМВД России по Калужской области по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), организаторам финансовой аферы грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудниками калужского регионального управления МВД России в 2016 году было выявлено свыше 430 экономических преступлений. Каждое четвёртое правонарушение было совершено в крупном и особо крупном размерах, а каждое третье — это преступление против собственности, основную часть которых составляли мошеннические действия.