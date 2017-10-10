Барселона, Испания, 10 октября, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В этот вторник, 10 октября, все взгляды обращены к повестке дня регионального парламента Каталонии, созванного с целью обсудить сложившуюся «политическую ситуацию». После 18:00 председатель каталонского Женералитета Карлес Пучдемон должен огласить решение об объявлении независимости автономии в одностороннем порядке. Президиум каталонского парламента уже принял ноту о результатах, несмотря на то, что секретарь президиума отметил, что ее содержание идет вразрез с решением, принятым в понедельник пленарным заседанием Конституционного суда Испании. Мэр Барселоны, Ада Колау, в понедельник, 9 октября, также предупредила, что итоги голосования «не могут служить основанием для объявления независимости».

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

Тем временем многочисленные предприятия, по-прежнему имеющие свой юридический адрес в Каталонии, такие как Grifols или Cola Cao, предупреждают, что они могут уйти с каталонского рынка, если в конце концов будет объявлено о независимости Каталонии.

Информационные источники каталонского парламента поясняют, что президиум получил официальное сообщение о результатах референдума со стороны правительства Каталонии, руководящий орган которого их одобрил большинством голосов. В основном это голоса политического альянса Junts pel Sí, выступающего за независимость региона от Испании, в то время как партия Ciudadanos, позиционирующая себя постнационалистской, и социалистическая партия Каталонии проголосовали против признания результатов, основанных на итогах голосования, запрещенного Конституционным судом Испании.

В прошлую пятницу каталонское правительство представило результаты референдума парламенту в письме, подписанном вице-президентом правительства Ориолом Хункерасом, представителем правительства Каталонии Жорди Турулем и главой департамента по иностранным делам Раулем Ромева.

Источники, близкие к политическому альянсу Junts pel Sí, заявляют, что генеральный секретарь парламента Хавьер Муро и главный юрист каталонского парламента Антони Байона не сошлись во мнении относительно, того, стоило ли парламенту принимать ноту о результатах.

Указанные источники утверждают, что генеральный секретарь поддержал решение президиума, в отличие от главного юриста, хотя регламент палаты подразумевает, что фигура генерального секретаря стоит превыше главного юриста в вопросах консультации руководящего органа.

Примечательно, что даже оппозиционные источники по-разному интерпретируют сложившуюся в каталонском парламенте ситуацию. Некоторые утверждают, что генеральный секретарь также высказался против принятия ноты и что результаты голосования не имеют никаких юридических последствий и, следовательно, не должны предаваться публичной огласке и публиковаться в официальном издании парламента Каталонии Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Напомним, что об окончательный итогах работы сегодняшней сессии национального парламента Каталонии станет известно лишь после 18:00. Национальная Ассамблея Каталонии призывает каталонскую полицию сконцентрироваться возле здания парламента, чтобы предотвратить нарушения в работе сессии, а также закрыть для публики близлежащий парк Сьютаделья «по соображениям безопасности». Министр экономики Испании заявляет, что испанское правительство «ожидает, что Каталония обратится к здравому смыслу в последнюю минуту».