Киев, 11 октября, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Какие темы беспокоят украинские СМИ, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

До сих пор остается горячей темой взрыв, случившийся 27 сентября на арсенале под Винницей. Стали известны разрушения, постигшие окрестные села, из которых наиболее пострадавшим считается Павловка. В это село прилетело больше всего снарядов, а всего вокруг арсенала были частично повреждены около 2000 строений.

В топовых темах продолжает оставаться и подготовка к зиме. Мало того, что плата за коммунальные услуги может достичь рекордных цифр, основание для беспокойства дает и подорожание продовольствия. В городе Каменец-Подольский задолженность всё большего количество горожан переходит страшную сумму 340 грн. (около 745 руб.), по достижении которой им грозят прекратить выплачивание субсидии, которая до сих пор спасала их, помогая погасить долги по платежам. Учитывая, что сумма не очень велика по российским меркам, похоже, что украинская глубинка действительно катастрофически нищает. А это, в свою очередь, сокращает возможности как рынка, так и местных производителей, вынужденных повышать цены для компенсации убытков. В результате и производство, и население совместно скатываются в экономическую пропасть.

О других заметных публикациях украинских СМИ читайте в обзоре: Украина регионов: чем холоднее — тем страшнее

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