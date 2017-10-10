Анкара, 11 октября, 2017, 02:38 — ИА Регнум. В турецком городе Демре (провинция Анталья), исторически называвшемся Мирами Ликийскими, группой археологов якобы обнаружены останки Николая Чудотворца. С таким заявлением выступили чиновники, пытаясь опровергнуть официальную версию нахождения мощей одного из величайших христианских святых в итальянском городе Бари. Событие анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

ru.wikipedia.org Николай Чудотворец. Фреска собора Ферапонтова монастыря, Дионисий, 1502 год

Заявление католического центра святителя Николая о «преждевременной спекуляции» не находит отклика у властей провинции Анталья, и вот почему. Руководитель провинциального департамента охраны памятников Джемиль Карабайрам пояснил нехитрый мотив:

«Если мы добьемся результата, туризм в Анталье выйдет на новый уровень».

Проблема в том, что развитие туризма как стимул для присвоения мощей одного из самых почитаемых в христианском мире святых может обернуться для Турции не прибылью, а проблемами. Как отмечается в некоторых турецких СМИ, давшаяся президенту Эрдогану большим трудом победа на референдуме по расширению своих полномочий была одержана не без помощи националистов. После этого внутренняя Анатолия, консервативная и исламистская, чьи голоса ушли в пользу Эрдогана, почувствовала за собой право выдвигать президенту требования. Звучат, помимо прочих, и требования о превращении Айя-Софии в мечеть. На таком фоне, тем не менее, всё заметнее оказывается фактор относительно недавнего завоевательного присутствия турок в Малой Азии, и признание нахождения останков святителя Николая в провинции Анталья может стать для христиан еще одним поводом к разговору об истинных хозяевах земли, занимаемой ныне Турецкой Республикой.

Узнайте подробности: И где же в Турции останется место для ислама?

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