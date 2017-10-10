Москва, 10 октября, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Законопроект о федеральном бюджете на 2018 год подвергся серьёзной критике в рамках его обсуждения 10 октября в Общественной палате РФ. В частности, экономисты отметили недостаточное внимание разработчиков документа к социальным вопросам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Правительство и Минфин проводят политику бюджетной консолидации, в период которой очень трудно говорить о переходе на рельсы устойчивого развития, поскольку она отрицательно влияет на динамику роста, — заявил ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ-ВШЭ Андрей Чернявский. — Прогнозы, содержащиеся в проекте закона, построены на чрезвычайно консервативной оценке цен на нефть, в то время как такие организации, как МВФ или Всемирный банк, таких прогнозов не дают и даже более того, предсказывают в 2018—2019 годах ускорение роста. При этом, если говорить о прогнозах бюджета, опирающихся на низкую цену нефти, то указанные там же темпы роста представляются в такой ситуации очень высокими. Ожидать роста при одновременном проведении политики бюджетной консолидации мне кажется очень оптимистичным».

При этом эксперт предположил, что в названный базовый прогноз заложены какие-то элементы целевого прогноза.

«Основной процесс, который будет идти в ближайшие три года, это сокращение всех расходов, — отметил Чернявский. — Такая структура не отвечает современным вызовам, перед которыми стоит российская экономика. Реакцией могло бы быть увеличение производительных расходов на образование и здравоохранение, но в новом бюджете мы ничего подобного не видим».

Ещё более категорично высказалась первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной думы Елена Николаева.

«Я посмотрела внимательно, как сокращены расходы на социалку и увеличены расходы на оборонку, — констатировала она. — С одной стороны, здесь всё понятно. Однако мы живём в стране, где 23 млн человек бедного населения и, судя по всему, в ближайшие три года его станет ещё больше. К чему мы готовимся? К тому, что люди будут оставаться без работы, без средств к существованию, а бюджет не сможет оказать им помощь. Или мы будем изыскивать средства «приказом по части», так сказать, по ходу пьесы? Нынешняя промышленная политика привела к тому, что многие отрасли не просто стагнируют, а сворачиваются».

По словам депутата, на сегодняшний день имеет место серьёзное снижение инвестиций в строительство и сокращение числа работающих в этой отрасли.

«Я напомню, что совокупно строительная отрасль вместе с ЖКХ всегда были на втором месте после нефтянки по доходности, — уточнила Николаева. — И что мы сделали с ней? Зачем её так уронили? Количество банкротств в отрасли возросло в 15 раз. Причём банкротятся компании, которые работали на рынке 7 и более лет. Предлагаемый бюджет статичен. Давайте на секундочку посмотрим, что нас ждёт в ближайшее время. Через 7 или через 10 лет… Это вызывает исключительную озабоченность. Это вопросы безопасности государств, которая бывает не только внешней, но и внутренней. Если мы экономически не сильны, то с нами не надо ничего делать. Мы развалимся сами. Мы долго боролись с тем, что у нас плохая конкурентоспособность, и в результате убили её. Уничтожаются самые эффективные предприятия и локомотивы отрасли. Эти тренды надо чувствовать».

Напомним, что законопроект о федеральном бюджете был внесен в Государственную думу 29 сентября 2017 года. Как сообщается, в числе прочего он предусматривает, что госфинансирование Фонда ЖКХ для реализации региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2018 году может сократиться на 56% и составить 5 млрд рублей. В следующие два года поддержка Фонда ЖКХ не запланирована.