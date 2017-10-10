Калуга, 10 октября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В Калужском регионе завершено 85% всех запланированных на 2017 год работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщила 10 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель фонда капремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Пресс-служба калужского регионального фона капитального ремонта многоквартирных домов Отремонтированная крыша

По её словам, в данный момент межведомственная комиссия Калужского региона занимается приёмом работ, выполненных в рамках реализации программы капремонта. Так, со 2 по 9 октября комиссионная приёмка работ прошла в Калуге, Обнинске, нескольких населённых пунктах Боровского района и поселке Воротынск Бабынинского района. По результатам проверки качества выполненного ремонта в эксплуатацию здесь принято семь крыш и один фасад, отмостка, система холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учёта.

В период с 10 по 15 октября приёмка работ продолжится в Дзержинском, Думиничском, Малоярославецком, Сухиничском районах и в областном центре.

Напомним, в 2017 году капремонт проводят в 22 муниципальных районах Калужской области и двух городских округах — Калуге и Обнинске. Здесь планировали восстановить 391 многоквартирный дом. Среди запланированных работ: замена лифтов, переустройство крыш, ремонт фасадов и внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета и узлов управления. Общая стоимость работ составила более 1 млрд рублей.