Бийск, Алтайский край, 11 октября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. История создания в городе Бийске (Алтайский край) лыжероллерного тренировочного комплекса оказалась ярким примером чиновничьего нарушения всех и всяческих нормативов охраны природы, не говоря уже о местных СМИ, которые на протяжении долгого времени намеренно дезинформировали граждан. О том, как развивались события вокруг противостояния граждан и тех, кто закатал в асфальт кусок реликтового бора, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Сергей Белоконь Надпись «Иуды» на месте уничтоженных саженцев сосны в реликтовом бору Бийска

Грубое вторжение строителей лыжероллерной трассы в лесоохранную зону, осуществленное управлением культуры, спорта и молодежной политики Бийска и отделом архитектуры и градостроительства, а также выполнявшего их заказ ООО «Промгражданпроект» вылилось в нарушение Лесного кодекса РФ, федерального закона №201 04.12.2006, СанПиН 2.2.½.1.1.1200−03 и распоряжения правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р. К такому выводу пришел член алтайского отделения Русского географического общества Сергей Белоконь, документально подтвердивший это и обратившийся в местную прокуратуру.

Мало того, сама созданная трасса для скоростных видов спорта не может служить источником здорового отдыха для обычного горожанина, который рискует получить травму. Наконец, существует небезосновательное опасение, что лес по окончании строительства может быть целиком превращен в спортивный объект и закрыт для посещения горожанами. Возможно, в данном случае мы наблюдаем любовь к спорту отдельных чиновников, превосходящую здравый смысл, уважение к согражданам и природе. А лес из-за вторжения незваного спортстроя продолжает гибнуть. Впрочем, отступать представитель Русского географического общества не намерен.

Узнайте подробности происходящего: «Иуды!» В Бийске «черные спортсмены» захватили и закатали лес в асфальт

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