Калининград, 10 октября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Причиной подтопления территории около 20 поселков в Калининградской области стала неспособность насосной станции быстро перекачивать воду из реки Тростянка в Куршский залив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Gov39.ru Последствия «зеленоградского потопа»

«Данная станция работает практически в круглосуточном режиме еще с 30 сентября. Для более эффективной работы на место вызвана дополнительная рабочая бригада из восьми человек», — рассказал директор «Калининградмелиоводхоза» Руслан Теуважуков.

Среди пострадавших от паводков территорий — район садоводческих товариществ «Рощино-Зеленоградск» и «Чайка-1», где находится около 600 участков. Одной из причин подтоплений здесь является строительство понтонного моста через реку Алейка. С его помощью на площадку, где прокладывают газопровод к подземному хранилищу газа, перевозят строительные материалы. В настоящее время временная переправа уже демонтирована.

Также проводится очистка русел близлежащих речек для увеличения объема сбрасываемых вод в Балтийское море. Кроме того, в районе поселка Заостровье продолжаются аварийно-восстановительные работы по расширению русла реки Мотыль. Аналогичные работы ведутся в поселке Грачевка.

«Ситуация в Зеленоградском городском округе находится на особом контроле. Всем профильном ведомствам даны соответствующие поручения оказывать максимальную помощь местной администрации для скорейшей ликвидации подтоплений», — сообщил врио регионального вице-премьера Максим Федосеев