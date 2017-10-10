Калуга, 10 октября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 10 октября посетил калужский клуб ветеранов-учителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, клуб объединяет людей, большую часть своей жизни посвятивших работе в сфере образования. Многие из них продолжают работать, участвуют в патриотическом и духовном воспитании подростков, принимают участие в общественной жизни города.

Пресс-служба городской думы Калуги Награждение Почетной грамотой

Глава городского самоуправления поздравил заслуженных педагогов с прошедшим Днём учителя и вручил подарки и почётные грамоты.

Пресс-служба городской думы Калуги Встреча Александра Иванова с ветеранами-учителями

«Благодарю всех вас за многолетний труд в образовательных учреждениях города, за огромную работу по обучению и воспитанию молодого поколения, за тепло и доброту, которые вы дарили юным калужанам, — обратился к педагогам Александр Иванов, — все вы являетесь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию. Калуга гордится вами. От имени депутатов городской думы поздравляю вас с прошедшим Днём учителя! Желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бодрости и оптимизма!»