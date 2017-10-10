Калуга, 10 октября, 2017, 18:32 — ИА Регнум. 10 октября глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов осмотрел детскую площадку, установленную во дворе дома №47 по улице Кирова в рамках программы «Городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов знакомится с новой детской площадкой

«Всего в избирательном округе №3 по программе «Городская среда» было благоустроено пять дворов и установлен детский игровой комплекс, — заявил Александр Иванов. — Работы по всем объектам завершены. Жители дома №47 по улице Кирова попросили оставить во дворе часть старых малых архитектурных форм, качели и карусели. В ближайшее время жители проведут субботник, наведут порядок во дворе, покрасят старые скульптуры и качели, в дальнейшем они планируют разбить клумбы и зелёные насаждения. В перспективе в этом дворе возможна установка уличного тренажёрного комплекса».