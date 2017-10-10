Москва, 11 октября, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Полнота информации, предоставляемой официальным информационным порталом ЕГЭ, должна позволить оценить результат и сравнить его с тем, что было раньше, чтобы понять общее направление движения. И вот тут возникает нечто странное. По тем данным, которые приведены на информационном портале, средний балл в этом году вырос на 1 балл, число не преодолевших порог сократилось на 1%, в ЕГЭ приняли участие 391 000 человек, уровень сложности не менялся.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт (фрагмент). 1895

Как всегда в случае операций с большими статистическими данными возникает вопрос о погрешности. Особенно при взгляде на «1 балл» и «1%». Хотелось бы знать абсолютные значения, видеть наглядное сравнение с прошлыми годами, но не приводится ни того, ни другого. А по прошлому опыту можно понять, что везде, где есть возможность создать красивый отчет, показывающий восходящую тенденцию даже вопреки имеющему место в реальности, такого рода «графики роста» появляются обязательно. Как это было с отчетами по участию России в тестировании PISA (Международная программа по оценке об­ра­зо­ва­тель­ных достижений учащихся).

Анализируя же данные по 2017 году по отношению к математике как профильному предмету, можно заметить непрерывную тенденцию на снижение — и довольно крутое. В качестве профильного предмета для ЕГЭ математику выбрали в 2017 году 390 981, при том, что в 2016-м — 439 229, а в 2015-м — 521 151. Кроме того, разделение на профильный и базовый уровни, скорее всего, является причиной не только уменьшения числа участников, нацеленных на профильную сдачу, но и расхолаживает учителей. Если меньшее количество учеников собирается учить математику серьезно, то, может, и преподавателям это на должном уровне не нужно?

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