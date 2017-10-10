Москва, 10 октября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Новые билеты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей будут представлены на пресс-конференции в ТАСС 12 октября в формате телемоста между Москвой, Владивостоком и Севастополем, сообщает ТАСС 10 октября.

Alexxx Malev Национальный заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе изображен на билете Банка России номиналом 200 рублей

Купюры представят глава Центробанка Эльвира Набиулина и гендиректор Госзнака Аркадий Трачук. Они расскажут об особенностях новых номиналов и основных защиты признаках.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года первый заместитель главы Центробанка Георгий Лунтовский заявил, что новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обороте в октябре 2017 года.

Напомним, что решение о выпуске новых банкнот было принято еще в 2016 году. С июля по октябрь 2016 года проходил конкурс на символы для новых купюр, в котором приняли участие 1113 городов России и 5000 достопримечательностей.

По результатам конкурса победили Севастополь и Владивосток. На билете Банка России номиналом 200 рублей будут изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На купюре 2000 рублей изобразят мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.