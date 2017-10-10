Грозный, 10 октября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил ряд кадровых перестановок в правительстве, администрации и управлении ГИБДД. Новым руководителем администрации главы республики назначен Абдулкахир Израйилов, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе главы и правительства региона. Его первым заместителем стал Галас Таймасханов — бывший министр промышленности.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Занимавший ранее должность главы администрации Вахит Усмаев стал секретарем Совета экономической и общественной безопасности Чечни.

Назначены также два новых руководителя министерств. Так, министром труда, занятости и социального развития ЧР стал Усман Баширов. Министерство промышленности и энергетики ЧР доверили Муслиму Байтазиеву, который также будет оставаться заместителем председателя правительства Чечни.

Изменения произошли и в руководстве управления ГИБДД МВД по ЧР. Бывший начальник ведомства Шамхан Денилханов будет руководить службой обеспечения деятельности мировых судей ЧР, а на его место назначен Идрис Черхигов, ранее занимавший должность секретаря совета экономической и общественной безопасности ЧР.

Изменения в структурах органов власти были сделаны, по словам Кадырова, для того, чтобы возложить на новых назначенцев «исключительно важные задачи». От их «профессионализма зависят темпы развития экономики и роста уровня благосостояния граждан», отметил глава региона.

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Напомним, в апреле 2017 года глава Чечни утвердил в правительстве региона новую должность — заместителя председателя правительства, который одновременно будет исполнять функции министра финансов. На этот пост был назначен Султан Тагаев, который ранее руководил администрацией главы и правительства Чечни.