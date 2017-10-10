Тирасполь, 10 октября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Общественники Приднестровской Молдавской Республики осудили приднестровских политиков, принявших участие во встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном. Как сообщило приднестровское ИА Новости Приднестровья, общественники возмущены действиями депутата Верховного совета ПМР Олега Хоржана, который вместе со своими сторонниками отправился в резиденцию Додона обсуждать «создание общественной платформы по примирению и согласию жителей обоих берегов Днестра».

Ювеналий Коровин. Хлестаков и общество

«Кто делегировал вообще от гражданского общества ПМР руководителя Приднестровской коммунистической партии Хоржана высказывать мнение от всего гражданского общества нашего государства?» — заявил сопредседатель координационного совета Общеприднестровского народного форума Юрий Чебан.

По мнению депутата Верховного совета ПМР Андрея Сафонова, цель таких визитов вызывает много вопросов в условиях, когда Молдавия ввела блокаду Приднестровья, установив совместные с Украиной посты на границе республики, а Додон поддержал эти действия.

«Мы критикуем его за то, что он не учёл, а, возможно, и прекрасно понимал, что данная встреча проходит в момент наивысшего давления на Приднестровье, когда отдельные деятели заявляют о том, что необходимо встречаться, необходимо вот так контактировать, а, возможно, в дальнейшем создавать общий орган власти, критиковать экономическую составляющую Приднестровья. То есть искать себе союзников для борьбы с действующей властью, вне зависимости от того, кто эти союзники. Это, конечно, вызывает осуждение», — отметил Сафонов.

Общественники напомнили, что Хоржан — ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, который сбежал в Молдавию после того, как на него завели ряд уголовных дел по обвинению в хищении государственных средств, превышении полномочий и т.д.

«Это демарш не одного Хоржана. Это довольно большая сила, которая осталась в Приднестровье. Это блок Шевчука — Хоржана», — отметил главный редактор газеты «Человек и его права» Николай Бучацкий.

Он напомнил, что ранее Хоржан в интервью «Комсомольской правде в Молдове» заявил, что если Додон согласится на федерацию, то приднестровцы согласятся войти в состав Молдавии (на самом деле заявление было сделано в интервью «Московскому Комсомольцу» — прим. ИА REGNUM ). «Наплевать на итоги референдума, забыть о жертвах и утратах — он согласен», — отметил Бучацкий.

«Неужели вы не видите, куда ведёт этот человек? Он же семимильными шагами стремится создать видимость, что приднестровский народ готов пойти в Республику Молдова. Забыть те сотни жизней, которые отдали наши защитники. И неужели приднестровский народ примет за чистую монету предательство Хоржана?» — спрашивает председатель Объединенного совета трудовых коллективов (ОСТК) Владимир Емельянов.

По итогам встречи общественники решили обратиться в комиссию по этике Верховного совета ПМР, чтобы законодатели на своём уровне дали оценку действиям депутата Олега Хоржана.

Эта тема обсуждалась и на заседании горсовета Бендер. Прошедшую в Голерканах встречу приднестровских политиков с Додоном бендерские общественники назвали «ЧП в жизни республики».

«Поехали туда именно орденоносцы шевчуковские, которые срывали заседания Верховного совета. Так вы меня извините! Мы никого не назначали. Значит, это самозванцы», — отметил член президиума Союза защитников Приднестровья города Бендеры Николай Шестаков.

«Надо этому поступку дать правовую оценку и так по зубам надавать этим товарищам, чтобы они поняли. Потому что здесь многие сказали: кровь ещё на улицах не обсохла, слёзы на глазах матерей — сколько людей погибло, никто за это не извинился, а вы себя уже делегировали и чуть ли не целоваться поехали!» — подчеркнул в своем выступлении член президиума ОСТК Бендер Константин Смогоржевский.

Некоторые участники заседания говорили что визит Хоржана и компании к Додону — это попытка подменить действующий переговорный формат «5+2».

Президент Молдавии Игорь Додон, напомним, встретился с группой приднестровских общественников для обсуждения создания «общественной платформы по примирению и согласию жителей обоих берегов Днестра».

Додон заявил, что эта идея «была поддержана главой Русской Православной Церкви, патриархом Кириллом». Важно также то, продолжил Додон, что встреча состоялась «в канун предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, где будут подниматься и вопросы в отношении Приднестровья».

Ранее, напомним, приднестровские ветераны войны с Молдавией и представители ведущих общественных организаций ПМР выразили возмущение заявлением молдавского президента Игоря Додона о планах встретиться с приднестровскими общественниками. Приднестровских общественников возмутили слова Додона о том, что он встретится с приднестровскими общественниками и депутатами, «если им [крупнейшая в Приднестровье компания] «Шериф» разрешит».

К тому же обсуждать какие-либо вопросы с официальным лицом, которое ничего в стране не решает, бессмысленно, уверены представители ветеранских организаций и Объединенного совета трудовых коллективов, стоявших у истоков создания ПМР.

При этом приднестровские ветераны отметили, что готовы встречаться с представителями власти Молдавии, которые действительно могут принимать решения и влиять на ситуацию. С ними защитники Приднестровья согласятся обсуждать конкретный вопрос — «отношения двух дружественных, но независимых государств».

На текущий момент, по их мнению, Игорь Додон не обладает полнотой власти, а значит, все его обещания ничем не подкреплены, подчеркивают общественники. «Встречаться можно с человеком, который вправе принимать решения, и эти решения будут выполняться. Пока же он лишь номинальное лицо. Ни одно из его заявлений никаких реальных последствий не имеет», — сказал председатель республиканской общественной организации «Инвалиды войны — защитники Приднестровья» Павел Кузнецов, напомнив, что Игорь Додон поддержал установление молдавско-украинских постов на приднестровской границе.