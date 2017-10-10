Курск, 10 октября, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Прокуратура города Курска требует наказать виновных в том, что по улицам города пассажиров перевозят автобусы с неисправными тормозами, а водители транспорта работают намного больше, чем позволяет трудовое законодательство.

Шалин Маршрутные такси

После очередной прокурорской проверки выяснилось, что на одном из курских транспортных предприятий нет контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Продолжительность их рабочего времени превышала нормы, и за месяц водители работали от 50 до 82 часов сверх меры.

На другом транспортном предприятии техническое состояние транспортных средств не позволяло выпускать их на маршруты. У автобусов были неисправны тормоза и система рулевого управления. Также у автобусов были шины с разным рисунком протектора.

Прокуратура постановила привлечь к административной ответственности механиков и водителей, допустивших эти нарушения. Постановления были направлены в УГИБДД УМВД России по Курской области и мировой суд.

Также представления от прокурора получили руководители транспортных предприятий. От них также потребовали привлечь виновников к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что ситуация с представлением прокуратуры повторяется регулярно. В октябре 2016 года претензии прокуратуры и надзорных ведомств были такими же, практически дословно — нарушения режима труда и отдыха, неисправный транспорт на маршрутах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тогда были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении руководителей трех транспортных предприятий за нарушение лицензионных требований, еще четыре дела были возбуждены из-за нарушений правил использования тахографов на междугородних рейсах, руководитель автовокзала стал фигурантом административного дела за нарушения при продаже автобусных билетов.

Неисправность и изношенность пассажирского транспорта в Курске — проблема не только автобусов. Гораздо хуже дела в городе обстоят с электротранспортом. Например, средний возраст трамваев составляет 28 лет, а на покупку новых в бюджете средств нет. Зато у МУП «Курскэлектротранс» есть долги, из-за которых поставщик электроэнергии вынужден идти на крайние меры и ограничивать подачу ресурсов. Долг предприятия по состоянию на июль 2017 года составлял более 71 млн рублей, и решить вопрос с поставщиком энергии без вмешательства мэрии «Курскэлектротрансу» не удалось.

Добавить остается только то, что, в отличие от нарушений, цена проезда в Курске всё-таки меняется. Весной 2016 года на рубль подорожал проезд в троллейбусах, трамваях, автобусах малой и средней вместимости.