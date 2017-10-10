Санкт-Петербург, 10 октября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отказался поделиться содержанием концессионного соглашения о строительстве частного трамвая в Красногвардейском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат 10 октября депутат городского Заксобрания Максим Резник.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Резник намерен подать в суд на Полтавченко, по его словам, юристы уже занимаются подготовкой искового заявления.

Депутат просил губернатора раскрыть детали соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП), так как оно затрагивает интересы бюджета города, но Георгий Полтавченко сослался на федеральный закон «О концессионных соглашениях».

«Концедент не в праве разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной», — сообщил губернатор.

Полтавченко уточнил, что по соглашению стороны обязались хранить в секрете все коммерческие, финансовые и технические данные. «В связи с чем предоставление копии соглашения не представляется возможным», — заявил губернатор.

В его ответе депутату также сообщается, что сроком ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Красногвардейском районе всё еще считается ноябрь 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростная трамвайная сеть под брендом «Чижик» создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении микрорайона Ржевка-Пороховые. Стоимость проезда на таком трамвае должна быть не выше общегородского тарифа. Однако сроки запуска скоростного трамвая фактически сорваны, так как отставание от графика составило уже полгода, сообщили в конце августа текущего года в Смольном.

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Максим Резник в своем депутатском запросе просил губернатора проверить содержание документов, закрепляющих соглашение между городом и концессионером в лице ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК). В обращении депутат указал на возможность служебного подлога при составлении соглашения.

Резник напомнил, что изначально стоимость проекта формировалась с учетом укладки трамвайных путей по современным технологиям, с использованием специальных рельс австрийского производства и монолитной фибро-бетонной конструкции, обеспечивающих срок службы более 50 лет и почти бесшумный ход.

Но в итоге ТКК решила применить самую дешевую рельсо-шпальную конструкцию, чтобы сэкономить. Причем новые рельсы аналогичны тем, которые только что разобрали по заказу ГУП «Горэлектротранс» для предоставления участков ТКК. При этом разобранные рельсы успели прослужить всего несколько лет и были исправны.

Таким образом, за бюджетные деньги в размере 69 млн рублей был произведен демонтаж прежнего трамвайного полотна с целью дальнейшего монтажа аналогичного полотна концессионером. При этом объем минимально гарантированного дохода, который город будет в течение 30 лет обеспечивать и поддерживать своими субсидиями, не уменьшится, возмутился Максим Резник.

Георгий Полтавченко в своем ответе подтвердил, что подобные изменения не были согласованы в комитете по инвестициям, Смольный пересчитает затраты и потребует вернуть сэкономленные концессионером деньги.

Добавим, в связи с отставанием по ряду работ концессионеру грозит штраф до 13 млн рублей.