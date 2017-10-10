Душанбе, 10 октября, 2017, 17:58 — ИА Регнум. В отношении задержанного по подозрению в получении взятки в 490 тысяч долл. (28,3 млн рублей) заместителя начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития Таджикистана Аскара Нурализоды возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на Агентство по борьбе с коррупцией и госфинконтролю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Как сообщается, он обвиняется по статье 319, ч. 4 — получение взятки в крупном размере с вымогательством, за что по законодательству ему может грозить штраф в размере от 639 тыс. сомони до 1 миллиона 95 тыс. сомони (от 4,2 млн руб. до 7,3 млн руб.), либо лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет без права заниматься определенной деятельностью и занимать некоторые должности в течение пяти лет.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что расследование продолжается, выясняется, получал ли арестованный взятки ранее.

Напомним, Аскар Нурализода был задержан при получении взятки в 490 тыс. долл. в конце сентября в Душанбе. Кроме того, в ведомстве отметили, что еще 10 тыс. долл. (578,1 тыс. рублей) были найдены у чиновника дома. Указанная сумма была первой частью «отката», который должен был получить сотрудник минэкономразвития за содействие в получении гранта жителем района Джалолиддини Балхи. Общая сумма взятки должна была составить 10% от будущего гранта, вторая часть чиновнику была обещана после получения гранта в 10 млн долл.

Кроме того, по данным ведомства, Нурализода также требовал купить для своей супруги трехкомнатную квартиру за 69 тысяч 360 долл. (4 млн рублей). К слову, выяснилось, что грант получен не был.