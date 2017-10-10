Москва, 10 октября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец рассказала журналистам о рейтинге профессий российского профтехобразования. По заявлению Ольги Голодец, сделанному 10 октября на пресс-конференции об участии команды России в международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ), кондитер, строитель, повар, автомеханик и IT-специалист стали рекордсменами востребованности среди абитуриентов российских колледжей.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM

«В этом году мы отмечали, что конкурс по некоторым профессиям в СПО был существенно выше, чем конкурс на вузовские специальности. Конкурс на профессию повар в Москве по отдельным организациям достигал 13 человек на место», — отметила Голодец.

Российская команда будет участвовать в международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет с 14 по 19 октября, уже в третий раз.

Голодец рассказала, что почти половина российских колледжей сейчас работают по стандартам WorldSkills.

«И я надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем завершить распространение стандартов WorldSkills на всю систему среднего профобразования», — добавила вице-премьер.

Справка ИА REGNUM : Worldskills International — международное движение, основанное в 1953 году. Главной целью движения заявлено повышение престижа рабочих профессий. Россия является официальным членом WorldSkills International с 2012 года.