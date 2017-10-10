Симферополь, 10 октября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. За последние девять месяцев в Крыму обворовали более 2 тысяч квартир и домов, половина преступлений не раскрыта. Об этом 10 октября заявил начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска МВД по РК Андрей Лобанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!»

«На сегодняшний день процент раскрытых преступлений составляет 48%. 2029 фактов краж из квартир и домовладений граждан составляет 10,5% от общего количества всех зарегистрированных преступлений на территории республики», — отметил Лобанов.

Он также уточнил, что за это время подразделения уголовного розыска задержали на полуострове пять групп квартирных воров, которые совершали свои преступления в Симферополе, Феодосии, Керчи и Евпатории.

«Четыре из пяти групп состояли из граждан Украины, в одну входили выходцы из Республики Абхазия. Помимо этого, был задержан крымчанин, совершивший 48 взломов на территории Симферополя», — подчеркнул представитель угрозыска.

Напомним, в августе Симферопольский районный суд вынес приговор в отношении восьми жителей крымской столицы, совершавших кражи из квартир крымчан. По информации пресс-службы прокуратуры РК, злоумышленники причинили ущерб потерпевшим на сумму свыше 6 млн рублей. Суд приговорил квартирных воров к различным срокам тюремного заключения — от трех до пяти лет, к троим осуждённым оно применено условно. Также суд обязал преступников возместить нанесённый ущерб.