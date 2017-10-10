В Крыму половина квартирных краж остаётся нераскрытой
Симферополь, 10 октября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. За последние девять месяцев в Крыму обворовали более 2 тысяч квартир и домов, половина преступлений не раскрыта. Об этом 10 октября заявил начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска МВД по РК Андрей Лобанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«На сегодняшний день процент раскрытых преступлений составляет 48%. 2029 фактов краж из квартир и домовладений граждан составляет 10,5% от общего количества всех зарегистрированных преступлений на территории республики», — отметил Лобанов.
Он также уточнил, что за это время подразделения уголовного розыска задержали на полуострове пять групп квартирных воров, которые совершали свои преступления в Симферополе, Феодосии, Керчи и Евпатории.
«Четыре из пяти групп состояли из граждан Украины, в одну входили выходцы из Республики Абхазия. Помимо этого, был задержан крымчанин, совершивший 48 взломов на территории Симферополя», — подчеркнул представитель угрозыска.
Напомним, в августе Симферопольский районный суд вынес приговор в отношении восьми жителей крымской столицы, совершавших кражи из квартир крымчан. По информации пресс-службы прокуратуры РК, злоумышленники причинили ущерб потерпевшим на сумму свыше 6 млн рублей. Суд приговорил квартирных воров к различным срокам тюремного заключения — от трех до пяти лет, к троим осуждённым оно применено условно. Также суд обязал преступников возместить нанесённый ущерб.