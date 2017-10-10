Ярославль, 10 октября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. За два месяца до окончания контракта по ремонту жилых домов в Ярославской области московское ООО «Дельта Констракшн» выполнило всего 25% от объема работ .Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Василий Бобков.

Страница Facebook Василия Бобкова Дом в Ленинском районе Ярославля

ООО «Дельта Констракшн» в Ярославской области заключило два контракта на ремонт домов примерно на 410 млн рублей. До 15 декабря организация должна была отремонтировать 140 объектов. Вчера на выездном комиссионном объезде губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов привел работу ООО «Дельта Констракшн» в качестве примера качественного ремонта. Однако депутат Ярославской областной думы Василий Бобков придерживается другого мнения.

«В Ленинском районе эта организация должна отремонтировать 21 дом, но начали делать лишь три дома. Например, фасад дома №34 по улице Карла Либкнехта должны были отремонтировать. Сделали — и пропали, а рядом требуют ремонта дома №38, №38а по этой же улице. Невдалеке ждут своей очереди дома на улицах Радищева, 15 и Розы Люксембург, 7, 10, 11/37, 14/30, 15а, по улице Чкалова, 44 и 23а, по улице Жукова, 10, 21. Но строители неизвестно где трудятся. Почему бы не делать сразу весь «куст», зачем куда-то уезжать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Василий Бобков.

Депутат опасается, что если ремонтники не смогли справиться с маленькими домами на восемь квартир, то что же будет, когда они начнут ремонт скатных крыш многоквартирных домов, таких как Чкалова 23а и Добрынина 24а?

«Дмитрию Миронову, который похвалил их работу, показали один дом. А где остальные? Правительству надо быть готовым, что «Дельта Констракшн» провалит контракт, и надо уже вызывать их к себе и готовиться выписывать штрафы» — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Василий Бобков.

Напомним, мэр Ярославля в ответ на жалобы жителей дома по проспекту Октября на работу ООО «Дельта Констракшн» сказал, что «на переправе коней не меняют».