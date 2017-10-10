Нижний Новгород, 10 октября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. В Нижегородской области будет сосредоточено 43% производства Ил-114. Об этом заявил первый вице-президент ПАО «ОАК» Александр Туляков в ходе встречи врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с руководством ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и АО «РСК «МиГ».

Dmitry Terekhov Ил-114

По словам Тулякова, в реализации проекта по серийному выпуску Ил-114, который должен начаться в 2019 году, будут участвовать также нижегородские предприятия «Теплообменник», «Гидромаш», «Полет».

Основной сборочной площадкой станет нижегородский авиастроительный завод «Сокол».

В свою очередь, Никитин по итогам встречи сообщил, что в рамках реализации проекта «Сокол» получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию производства. На предприятии уже ведутся техническое перевооружение и реконструкция механического и агрегатного производств, летно-испытательного комплекса, производства технологической оснастки и цеха входного контроля.

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Эти мероприятия включены в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» и финансируются через ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Также в ходе встречи генеральный директор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко подтвердил планы по передаче на «Сокол» производства частей новейшего российского истребителя МиГ-35, образцы которого были презентованы в январе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в ходе совещания о дополнительных мерах господдержки авиастроения и авиаперевозок глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что до конца года на поддержку самолетостроения будет направлено более 41 млрд рублей.

Тогда Медведев отмечал, что на рубеже веков российский авиапром переживал тяжёлый кризис: «Сейчас у нас уже другой уровень понимания проблем и общий уровень развития другой, достигнуты результаты, причём результаты ощутимые […] Нам ещё только предстоит полностью вернуть себе авиационный рынок».

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По словам премьер-министра, на сегодня в России уже есть новые модели, которые могут конкурировать за эти заказы. С 2011 года идут серийные поставки региональных самолётов Sukhoi Superjet. В общей сложности построено более 100 таких самолётов. Поставки МС-21 планируются с 2019 года. Начаты работы по созданию модернизированных самолётов Ил-114−300 и Ил-96−400М.

В сентябре 2017 года в Подмосковье прошли полетные испытания нового двигателя ТВ7−117СТ, который, в частности, планируется использовать при производстве Ил-114.