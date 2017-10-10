Москва, 10 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Роскомнадзор намерен проверить причины нарушения российского законодательства телекомпанией CNN и установить, не влияла ли на эти действия телеканала его штаб-квартира, расположенная в США. Об этом 10 октября заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передают «Известия».

Ken Lund Штаб-квартира CNN в Атланте

По его словам, надзорное ведомство в настоящее время проверяет, «не приводит ли прямое и косвенное влияние штаб-квартиры CNN в Атланте к тому, что распространяемый телекомпанией в России продукт нарушает российские законы».

В случае если такие нарушения будут выявлены, Роскомназор будет вынужден «принять меры в отношении CNN», заявил Жаров.

Отметим, что ранее сегодня в Роскомнадзоре сообщили, что CNN устранила все выявленные нарушения и вновь может работать на территории России.

Поводом для претензий, напомним, были некорректные выходные данные, указанные в эфире телеканала 29 сентября. Телекомпании было вынесено административное предупреждение. CNN обязали устранить нарушения до 11 октября, в противном случае лицензия компании на вещание в России могла быть приостановлена.

Ситуация с CNN возникла на фоне беспрецедентного давления властей США на российский иновещательный телеканал Russia Today. Вашингтон принял решение присвоить телеканалу статус «иностранного агента». Какая-либо деятельность физического или юридического лица с таким статусом в США крайне затруднена, и фактически это означает, что RT не сможет работать на американской территории.

В МИД России заявили, что в отношении российских СМИ в США «налицо целая кампания информационного характера, которая включает элементы давления, применение административных ресурсов». В этой связи было подчёркнуто, что Москва может принять адекватные ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России, если давление будет продолжено. Кроме этого, российское законодательство также даёт властям право применять санкции к зарубежным СМИ, если в странах, к которым они относятся, притесняют российских журналистов.

9 октября стало известно, что телеканал «Настоящее время», а также сайты «Idel.Реалии» и «Радио Свободы» получили предупреждение от Минюста России о том, что они могут в скором времени получить статус иностранных агентов.