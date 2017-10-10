Москва, 10 октября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Выдвинутое президентом Чехии Милошем Земаном в ПАСЕ предложение о признании Украиной Крыма как части России в обмен на компенсации Киеву экстравагантно, но совершенно нереализуемо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Максим Додонов Красная Весна Памятник Ялтинской конференции в Ливадии

Россия и Украина могли бы договориться по Крыму на основе выплаты Москвой денежных компенсаций Киеву, предположил президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопрос члена украинской делегации, замглавы фракции Верховной рады «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко в ПАСЕ.

«Тут можно разделить суждение на две части. Первое — радует, безусловно, идея признания Крыма российским и признания того, что это невозвратная ситуация. Что же касается самого выкупа, то эта идея экстравагантна, но совершенно нереализуема», — заявил Емельянов.

«По крайней мере Украине и Западу, кукловодам украинских политиков на Западе она совершенно не понравится, поскольку им надо разогревать ситуацию с Крымом, и чтобы поддерживать на плаву конфликт России с Украиной, поддерживать на плаву тот обанкротившийся режим, который сейчас на Украине», — пояснил депутат.

При этом предложение, озвученное чешским президентом в ПАСЕ, также не свидетельствует о каком-либо изменении отношения европейских элит к вопросу по Крыму, отметил Емельянов.

«О каком-либо сдвиге это не свидетельствует. Чешский президент давно известен хорошим отношением к России, дальновидностью и пониманием, что Европе без России никуда. Он один из трезвомыслящих политиков, он эту позицию занимал всегда, но она не была преобладающей. Он эти позиции всегда занимал», — указал он.

Президент Чехии Милош Земан предложил, что Россия могла бы договориться с Украиной по Крыму на основе выплаты денежных компенсаций Киеву «в финансовой форме или нефтью и газом». При этом Земан отметил, что русский Крым — уже свершившийся факт, и в случае несогласия Украины на компенсацию начнется «европейская война».