Ярославль, 10 октября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В Ярославской области дети не могут получить инсулиновые помпы, положенные им по региональной программе «Семья и дети Ярославии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.

Wikimedia.org Инсулиновая помпа

Инсулиновые помпы детям нашей области выдавались на протяжении 2013−2016 годов бесплатно. И это была временная мера поддержки семей с детьми, больными сахарным диабетом. На 2016−2020 годы в Ярославской области эта временная мера продлена, но помпы перестали выдавать.

«Ко мне обращались много семей, где дети больны сахарным диабетом. Для инсулиновых помп требуется расходные материалы, и цена им 15 000 рублей. И это не разовая трата. Семьи спрашивали, почему наши дети оказались вне защиты государства. Обычной семье со среднестатистическими зарплатами закупить расходные материалы не под силу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

В июле 2017 года правительство региона перечислило деньги на закупку инсулиновых помп и объявило конкурс на их закупку. Конкурс до сих пор идет, и поэтому в этом году не было закуплено не одной помпы.

«Мы продолжаем выдавать помпы за счет остатков 2016 года. Кроме этого, семьям помогают благотворительные фонды. Некоторые дети даже ездят в Москву и получают помпы в столичных благотворительных организациях. Мы объявили конкурс, как только перечисли нам деньги. Надеемся, что в ближайшее время выявим победителя и в четвертом квартале обеспечим всех нуждающихся инсулиновыми помпами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

В департаменте говорят, что помпы, которые не успеют выдать в этом году, перейдут на следующий год. Между тем закупочная процедура, объявленная областным департаментом здравоохранения в июле, не состоялась. В нем приняла участие только одна фирма, заявка которой признана не соответствующей условиям конкурса. Конкурс будет объявлен заново.