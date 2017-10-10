Экс-губернатор Ивановской области: Ухожу из-за ответственности перед людьми
Иваново, 10 октября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 октября распорядился освободить Павла Конькова от должности губернатора Ивановской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра экономического развития Станислава Воскресенского.
Коньков записал видеообращение к жителям региона, в котором заявил, что за время руководства областью «приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, решать самые различные вопросы, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области».
«Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял», — сказал Павел Коньков в видеообращении, опубликованном на официальном сайте правительства Ивановской области.
Как сообщало ИА REGNUM, снятие с должности главы Ивановской области уже десятое по счету за последние несколько дней.
Досрочные выборы глав этих регионов должны пройти в единый день голосования 9 сентября 2018 года.