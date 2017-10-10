Иваново, 10 октября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 октября распорядился освободить Павла Конькова от должности губернатора Ивановской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра экономического развития Станислава Воскресенского.

Kremlin.ru Павел Коньков

Коньков записал видеообращение к жителям региона, в котором заявил, что за время руководства областью «приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, решать самые различные вопросы, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области».

«Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял», — сказал Павел Коньков в видеообращении, опубликованном на официальном сайте правительства Ивановской области.

Как сообщало ИА REGNUM, снятие с должности главы Ивановской области уже десятое по счету за последние несколько дней.

Досрочные выборы глав этих регионов должны пройти в единый день голосования 9 сентября 2018 года.