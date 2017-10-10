Милан, Италия, 10 октября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Городской совет муниципалитета Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан) одобрил отмену предоставления площади по ул. Луини для реализации проекта, который был переименован в «самую большую мечеть Северной Италии». Новость 10 октября сообщает информационное агентство ANSA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

Администрация приняла к сведению, что исламский культурный центр, ответственный за постройку сооружения, совершил ряд серьезных и неоднократных нарушений обязательств, предусмотренных в конвенциях 2013 и 2015 годов.

В частности, нарушения касаются отсутствия платежей (250 тысяч евро как вклад в дополнительные постройки, 50 тысяч евро за монетизацию парковки, 20 тысяч евро налогов за использование площади). Нарушением также является задержка начала строительных работ, которые должны были начаться в сентябре 2016 года.

Активисты, выступающие против постройки мечети, не раз заявляли, что финансировал проект Катар и катарская благотворительная организация, которая предоставляет миллиарды евро по всему ЕС для строительства мечетей, защищая радикальный ислам.

В проекте мечеть должна была занимать площадь 2500 квадратных метров и включать минарет, молитвенные зоны, библиотеку, ресторан, сад и парковку.