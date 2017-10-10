Нижний Новгород, 10 октября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области планируется внедрить принцип территориальности в работу эвакуаторщиков. Проект изменений в региональный закон о «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» уже подготовлен областным правительством и проходит стадию общественного обсуждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Эвакуация»

В настоящее время такая мера, как задержание транспортного средства, применяется при совершении ряда правонарушений, связанных с эксплуатацией, использованием и управлением транспортным средством. При этом четкий порядок действий между компаниями, занимающимися принудительной эвакуацией автомобилей, отсутствует.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, данный вид деятельности предлагается осуществлять на основании договоров, заключаемых уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области со специализированной организацией.

На основании этого договора органом исполнительной власти Нижегородской области будет осуществляться контроль за деятельностью эвакуаторщиков и штрафстоянок.

Также проектом закона области предлагается ввести территориальный принцип осуществления мероприятий по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

Кроме того, предлагается дополнить региональный закон положением о фотофиксации задержанного транспортного средства в момент задержания и помещения на специализированную стоянку.

По мнению авторов законопроекта, это позволит минимизировать конфликтные ситуации между владельцами транспортных средств и работниками специализированных организаций. В случае порчи имущества фотофиксация должна стать доказательством при разрешении спора.

До 25 октября 2017 года должны пройти публичные консультации по поводу предлагаемых поправок.