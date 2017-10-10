Сотни жалоб и просьб о помощи поступили к детскому омбудсмену с начала года
Москва, 10 октября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Более 400 жалоб от семей с просьбой оказать социальную помощь поступили в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с начала этого года, заявила омбудсмен во время заседания Экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.
Уполномоченный отметила, что количество подобных обращений заметно увеличилось, потому как в 2013 было зафиксировано только 228 жалоб.
Во вторник, 10 октября, в Москве, прошло заседание Экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. Темой встречи стали вопросы совершенствования гарантированных государством мер социальной поддержки семей с детьми и создания благоприятных условий для их воспитания.
В ходе встречи специалисты обсудили систему государственного стимулирования и поддержки многодетных семей, возможности организации на межведомственной основе системы раннего выявления семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также комплексной профилактической работы с ними.
Доля детей, проживающих в малоимущих семьях, постоянно увеличивается в течение последних пяти лет в РФ, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник.
«Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в семьях со средним душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, в последние 5 лет постоянно увеличивается», — рассказала на заседании Анна Кузнецова.
Омбудсмен также сообщила, что при этом численность детей, имеющих право на получение социальной поддержки за счёт бюджета субъектов РФ, увеличилась за этот период примерно в два раза, с 3 до 6 миллионов в 2016 году.
«Наряду с этим показатели уровня безработицы женщин, имеющих детей дошкольного возраста, к сожалению, остаются неизменными, порядка 6%, вот в 2016 году 6,9%», — цитирует слова Анны Кузнецовой РИА Новости.