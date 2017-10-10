Москва, 10 октября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Более 400 жалоб от семей с просьбой оказать социальную помощь поступили в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с начала этого года, заявила омбудсмен во время заседания Экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

Уполномоченный отметила, что количество подобных обращений заметно увеличилось, потому как в 2013 было зафиксировано только 228 жалоб.

Во вторник, 10 октября, в Москве, прошло заседание Экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. Темой встречи стали вопросы совершенствования гарантированных государством мер социальной поддержки семей с детьми и создания благоприятных условий для их воспитания.

В ходе встречи специалисты обсудили систему государственного стимулирования и поддержки многодетных семей, возможности организации на межведомственной основе системы раннего выявления семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также комплексной профилактической работы с ними.

Доля детей, проживающих в малоимущих семьях, постоянно увеличивается в течение последних пяти лет в РФ, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник.

«Доля детей в возрасте до 18 лет, проживающих в семьях со средним душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, в последние 5 лет постоянно увеличивается», — рассказала на заседании Анна Кузнецова.

Омбудсмен также сообщила, что при этом численность детей, имеющих право на получение социальной поддержки за счёт бюджета субъектов РФ, увеличилась за этот период примерно в два раза, с 3 до 6 миллионов в 2016 году.

«Наряду с этим показатели уровня безработицы женщин, имеющих детей дошкольного возраста, к сожалению, остаются неизменными, порядка 6%, вот в 2016 году 6,9%», — цитирует слова Анны Кузнецовой РИА Новости.