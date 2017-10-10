Киев, 10 октября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В украинском парламенте зарегистрирован законопроект №7187 «Об ограничении визитов в Российскую Федерацию политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей». Документ предусматривает временное ограничение прав украинцев на въезд в Россию.

Роберт Саакянц Продакшн Пассажиры

В тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента, говорится, что его авторами являются депутаты Андрей Немировский и Андрей Шинькович из фракции Блока Петра Порошенко, а также внефракционный нардеп Андрей Денисенко.

Отмечается, что ограничения будут касаться только въезда в РФ, как «страну-агрессор». В то же время действие закона не будет распространяться на сотрудников дипломатических служб или на случаи выезда в РФ с целью получения срочной медицинской помощи либо участия в похоронах близкого родственника.

Законопроект предусматривает внесение изменений в десять законов Украины и Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение ограничений инициаторы закона предлагают административные наказания: штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700—3400 грн. или до 125 долл.) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

«В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины», — объясняют в пресс-службе СБУ.

В свою очередь, 10 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Россию смогут посещать только разведчики и шпионы.

«Когда страна будет признана агрессором, то туда смогут ехать только разведчики и шпионы. Так или нет? Если он разведчик, мы его найдем как туда переправить, если шпион, то я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас очень активно работает «пятая колонна», которая работает на дестабилизацию ситуации в стране. Она финансируется и координируется российскими спецслужбами… Это касается и сугубо террористических актов, которые готовятся в РФ спецслужбами и реализуются на украинской территории», — сказал Турчинов.

Кроме того, украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что регистрация законопроекта о запрете поездок в РФ призвана отвлечь внимание от скандального закона, который продлил особый статус Донбасса. Напомним, закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступил в силу 10 октября.

«На Банковой тревожно. Электорат Порошенко заподозрил «зраду» (предательство — ИА REGNUM ) в интересах Путина с продлением особого статуса Донбасса. Не помогли «темники» провластных нардепов и политологов, что иначе бы Путин напал. В общем, «холопы» начали шептаться и обсуждать те вещи, которые им не надо. Потребовалось срочно дать патриотам понюхать «пэрэмоги» (победы — ИА REGNUM ). Поэтому ряд провластных клоунов-нардепов внесли в Раду фейковый законопроект о запрете поездок в Россию. Понятно, что его не примут, поскольку за такое Вашингтон кое-кому шоколадку «Аленка» на глаз натянет. Зато можно активно обсуждать. И наполняться «гиднистю» (достоинством — ИА REGNUM ) от победы над Путиным. Электорат Порошенко такое любит…» — пишет Корнейчук.

В свою очередь, депутат от «Народного фронта», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук прогнозирует, что Рада поддержит законопроект, ограничивающий поездки украинских чиновников в РФ.

«Я считаю, что парламент, возможно, с дискуссией относительно некоторых моментов, но поддержит эту инициативу… Поездки людей, которые по долгу службы должны защищать интересы Украины, в страну, которая у нас на законодательном уровне определена как государство-агрессор, выглядят нонсенсом», — рассказал Тымчук в интервью «Слову и Делу».

По его словам, ограничения не отразятся на двусторонних политических контактах между Киевом и Москвой, поскольку для этого есть минская площадка.

«Что касается переговоров по другим вопросам, к примеру, экономическим, то и сейчас никакие официальные переговоры в Москве не ведутся. То есть официально наши чиновники туда не ездят. Что касается частных визитов, то, хотя я за такими поездками не слежу, но полагаю, что ответственные украинские госслужащие не ездят в Россию частным образом хотя бы из инстинкта самосохранения», — отметил Тымчук.

Как сообщалось, в феврале 2017 года председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар обнародовала список украинских нардепов, которые регулярно посещают Россию через Белоруссию. По ее данным, полученным от Госпогранслужбы, наиболее часто территорию России посещали депутаты «Оппозиционного блока». Сюмар подчеркнула, что «часть людей реально летает в Минск — например, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Андрей Иванчук (которого в Белоруссии даже задерживали)», передает пресс-служба НФ.

«Но, думаю, уже известный Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Бойко, Мураев, Онищенко, Кивалов, Деркач, Рабинович, Тарута и многие другие совсем не на переговоры в минском формате летали. Скорее — это «московский формат» псевдоукраинский политики. Это ответ пограничной службы на мой запрос. Делайте выводы», — призвал Сюмар.

Напомним, в октябре министерство юстиции Украины сообщило, что более 1 тыс граждан Украины осуждены в РФ за распространение наркотических средств и психотропных веществ. В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории РФ незаконно удерживается минимум 16 украинцев, арестованных по политическим мотивам.