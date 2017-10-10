Прага, 10 октября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан считает, что воссоединение Крыма с Россией — это «свершившийся факт», и попытки вернуть полуостров под контроль Украины могу привести к войне в Европе. Об этом он заявил 10 октября, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Kremlin.ru Милош Земан

Милош Земан напомнил слова бывшего федерального президента ФРГ Йоахима Гаука: «Если мы хотим взять Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну». По мнению чешского президента, такой вариант событий является недопустимым. «Хотители вы пойти на риск европейской войны?» — подчеркнул он.

По мнению Земана, если между Москвой и Киевом сложится диалог по вопросу Крыма, то «можно представить себе, чтобы Россия выплатила Украине какие-то компенсации». «Речь может идти о компенсации в финансовой форме или компенсации нефтью или газом», — отметил он.

Президент Чехии также заявил, что Никита Хрущёв совершил «непростительную глупость», передав Крым в состав УССР в 1954 году. По его словам, это сегодня «признают и мировые политики».

На заявление Милоша Земана уже отреагировали в Москве. Так, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил «РИА Новости», что «полностью разделяет» мнение президента Чехии о том, что попытки вернуть Крым Украине приведут к войне. Относительности возможности получения Киевом компенсаций от Москвы он отметил: «Попытка — не пытка».

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков напомнил, что воссоединение Крыма с Россией стало не результатом «какой-то аннексии» или «оккупации», но результатом волеизъявления населения полуострова, где проживает преимущественно русские. «Поэтому говорить что-то о долгах России… с кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?» — заявил Новиков.

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором свыше 90% жителей проголосовали за выход из состава Украины. Новые власти в Киеве, пришедшие в результате государственного переворота, не признали волеизъявления жителей Крыма.