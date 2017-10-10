Санкт-Петербург, 10 октября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Новая дрейфующая ледостойкая платформа Росгидромета поможет научному сообществу преодолеть препятствия, связанные с потеплением в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 10 октября Владимир Соколов, руководитель Высокоширотной Арктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ).

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Концептуальный облик ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс»

Как уже сообщалось, Росгидромет планирует реализацию проекта ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» — специального судна для исследований в высоких широтах. Кроме того, такая станция может быть использована для нужд Военно-морского флота, авиации и составления прогнозов погоды. Согласно новой редакции госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктики, на строительство платформы планируется потратить 7 млрд рублей.

«Проект считается необходимым и вынашивается с 2008 года, — сообщил Владимир Соколов. — Платформа будет создана с целью заменить традиционные дрейфующие станции, которые стало невозможно разворачивать на льдинах из-за их (льдин, — прим. ред.) ненадежности».

Технологию дрейфующих полярных станций советские ученые освоили первыми в мире еще в 1937 году. Высадка станций, имеющих единое название «Северный полюс», регулярно совершалась с 1950 по 1991 год, до происшествия со станцией «Северный полюс — 31», льдина под которой практически растаяла.

Работа дрейфующих станций в Арктике была возобновлена в 2003 году, однако в 2013 году изменение климата снова внесло свои коррективы: льдина под станцией «Северный полюс — 40» разрушилась на несколько частей, и участников экспедиции — 16 полярников — пришлось срочно эвакуировать.

Читайте также: Атомоход «Ямал» достиг станции «Северный полюс-40»

Исходя из прошлого опыта, сотрудники Росгидромета считают дрейфующую ледостойкую платформу проектом, который усилит безопасность людей при проведении научных исследований.

«Платформа станет базой для экспедиционной группы, ее жизне‑ и энергообеспечивающим объектом. На ней будут размещены запасы топлива на два-три года, она сможет двигаться во льдах без привлечения ледокола. Словом, новая платформа «Северный полюс» — крайне важный проект, который поможет России обеспечить свое присутствие в высоких широтах Арктики», — добавил собеседник ИА REGNUM.

Многие исследования все же будут проводиться непосредственно на льду: чтобы провести ряд наблюдений, по словам Владимира Соколова, необходимо по-прежнему разбивать лагерь в 400−500 метрах от дрейфующей платформы.

Отметим, что проект технического задания ледостойкой платформы еще находится на стадии согласования. По информации, распространенной в СМИ 9 октября, реализацией проекта, вероятно, займутся петербургские «Адмиралтейские верфи», которые и раньше строили для Росгидромета суда аналогичного класса.

«Адмиралтейские верфи» — одно из старейших судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга, которое входит в состав «Объединённой судостроительной корпорации». «Адмиралтейские верфи» являются исполнителем нескольких заказов государства, которые будут способствовать развитию российской Арктики.

Читайте также: Новый ледокол для ВМФ России отправился на испытания

Например, как сообщало ИА REGNUM, предприятие заканчивает реализацию проекта строительства ледокола «Илья Муромец» — многофункционального судна для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Помимо своей основной функции — проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 мета, ледокол может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах — на палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в различных спасательных операциях. Судно также может быть использовано для тушения пожаров, ликвидации аварийных разливов нефти и для перевозки десанта.