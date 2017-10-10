Москва, 10 октября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Бывшие акционеры российской нефтедобывающей компании ЮКОС объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению на территории Франции решений Гаагского арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации в их пользу многомиллиардных компенсаций. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил руководитель представляющего интересы РФ по делу ЮКОСа Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков в интервью ТАСС.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Он сообщил, что все исполнительные производства против России, которые были инциированы бывшими акционерами ЮКОСа на территории Франции были прекращены.

Кондаков отметил, что Франция стала последней страной, где аресты российского имущества по искам ЮКОСа были отменены.

«Это стало возможным в результате выстроенной системы скоординированной защиты российских интересов по линии Минюста, МИД РФ, МЦПЗ и группы зарубежных адвокатов», — пояснил он.

Примечательно, что бывшие акционеры ЮКОСа объявили о прекращении исполнительных производств всего за несколько часов до того момента, как Российская Федерация должна была подать свое очередное заявление в Апелляционный суд Парижа.

Теперь юристы, представляющие российские интересы в деле ЮКОСа рассчитывают, что главная борьба с бывшими акционерами компании развернётся на линии Апелляционного суда Гааги.

В МЦПЗ рассчитывают, что Апелляционный суд Гааги подтвердит вердикт Окружного суда Гааги, отменившего в апреле 2016 года решение гаагского арбитража о взыскании с России многомиллиардных компенсаций в пользу бывший акционеров ЮКОСа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года Гаагский арбитраж вынес решение в пользу трех компаний, представляющий бывших акционеров ЮКОСа, о взыскании с Российской Федерации $50 млрд

Гаагский арбитраж решил, что Россия нарушила обязательства по статье 13 Энергетической хартии, которая защищает иностранные инвестиции в энергетический сектор, запрещая их национализацию и экспроприацию. В судебном решении сказано, что Россия якобы специально обанкротила ЮКОС и завладела его активами.

Иск к Российской Федерации подавали три компании: Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (суммарно владели 51% акций ЮКОСа) и пенсионный фонд ЮКОСа Veteran Petroleum. Гаагский арбитраж присудил первым двум компенсацию в $39,9 млрд и $1,85 млрд соответственно, а фонду — в $8,2 млрд.

Россия не признает юрисдикцию Гаагского арбитража и решение суда выполнять не собирается. Тогда бывшие акционеры ЮКОСа решили попытаться арестовать российские имущество за рубежом. В ряде стран, в частности во Франции, им это удалось.

Однако вскоре всё встало на свои места, и решение Гаагского арбитража было отменено. И хотя бывшие акционеры ЮКОСа пытались это опротестовать, у них не получилось.