Ярославль, 10 октября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Сегодня на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству депутаты попросили мэрию города избавить Ярославль от недобросовестных дорожных подрядчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.duma.yar.ru Заседание комитета областной думы

В частности, речь шла о том, что московская компания «Экоград» может сорвать сроки по ремонту своих объектов.

В этой связи депутат Александр Воробьев поинтересовался у директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаила Кузнецова — сделаны ли выводы по конкретным исполнителям, которых больше нельзя допускать к ремонту дорог, на следующий, 2018 год?

«Мы должны всё делать в рамках закона, потому что контрактное время не еще истекло. Если фирмы нарушат обязательства, и у нас будут основания включить их в черный список, мы это, конечно же, сделаем. Но здесь правильно сказали, у нас аукционы определяют подрядчика. Я думаю, в случае, если у кого-то будет желание зайти через фирму-прокладку, он зайдет на конкурс. Поэтому у нас есть желание делать укрупненные лоты для того, чтобы было большее обременение по банковской гарантии. Это позволит заходить на наши объекты крупным дорожным холдингам» — отметил Михаил Кузнецов.

На это тут же отреагировал депутат Василий Бобков:

«Я сразу приведу пример капремонта. 410 млн рублей люди получили по двум договорным бумагам, неисполнение составляет почти 75%, и ничего с ними сделать нельзя. Наоборот, я считаю, город поступил правильно, когда сделал территориальную привязку — разбил лоты по районам и конкретным организациям, которые там работают» — отметил он.

Просьбы принять меры к конкретным подрядчикам и не допустить их к ремонту ярославских улиц в будущем году поддержал и депутат Владимир Колобов:

«Пятый год мы говорим практически об одном и том же, два раза обращались в федеральное правительство с просьбой сделать более жесткими критерии отбора подрядчиков по 44-ФЗ. Этот год показал, что мы снова играем в одну и ту же рулетку с непонятным результатом. Крутим ее в мае, а в октябре хватаемся за голову — как же эти проблемы с подрядчиками решать. Хороших подрядчиков у нас всё меньше, они загружены работой. Нас спасло то, что вологодцы зашли в Ярославскую область, а так была бы вообще беда! Вдобавок департамент финансов прилагает все силы для того, чтобы хороших подрядчиков сделать плохими, при таких задержках с финансированием хорошие подрядчики просто задумаются, работать ли им с бюджетом или делать мелкие заказы» — отметил депутат и задал вопрос ДГХ: можно ли получить гарантию, что в следующем году в Ярославль придут нормальные фирмы, которые понимают, как делать хороший асфальт?

И вновь вспомнил про «Экоград»:

«Я слушаю и не понимаю, как фирма взялась за такие объемы в Ярославле? Они привозят асфальт, который не соответствует никаким нормам, и вы его потом бракуете. Давайте совместно сядем и подумаем, как сделать так, чтобы «Экоград» к нам больше не пришел. Давайте третье обращение напишем в федеральное правительство о том, что у нас нет рычагов, мы бессильны перед 44-ФЗ. Назрела потребность сделать свой пул нормальных, гарантированных подрядчиков, и в ручном режиме ими управлять. У нас есть объемы работ, есть квалифицированные подрядчики, которые такой объем могут выполнить. Так давайте такой объем и разыграем, а не в два раза больше, и не будем ждать, что откуда-то из воздуха кто-то возьмется и его сделает» — отметил Владимир Колобов.

Он вспомнил и о том, что раньше 5 октября асфальтово-бетонные заводы в нашей местности закрывались на зиму. Никто в это время уже не делал асфальт.

«А у нас и в ноябре укладывают и считают, что всё хорошо. Ну, может быть, мировое потепление, я не знаю», — недоумевает депутат.

Свое мнение о сложившейся ситуации высказал и представитель общественности Темур Абдуллаев. По его мнению, всё было ясно еще в августе:

«Дело в том, что ситуация с «Экоградом» и недостаточными темпами исполнения работ была понятна еще в середине августа. На тот момент досрочное расторжение контракта позволило бы найти другого подрядчика до наступления осени. Почему этого не было сделано — мне непонятно, но я надеюсь, что на следующий год этот момент учтут, и в случае срыва сроков выполнения работ сразу же будут расторгать контракт» — отметил он.

В итоге информацию мэрии города Ярославля депутаты приняли к сведению и выработали рекомендации от комитета. Первое — это подготовить проектно-сметную документацию по ремонту дорог на 2018 год до конца этого года. Второе — по возможности ускорить процесс прохождения проектно-сметной документации в государственной экспертизе. Третье — ужесточить систему подбора подрядных организаций. Четвертое — привлечь к ответственности организации, не укладывающиеся в сроки. Пятое — не допустить чрезмерного укрупнения лотов для аукциона.