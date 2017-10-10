Калуга, 10 октября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. 10 октября в Калуге состоялось внеочередное заседание городской думы. Депутаты внесли поправки в бюджет Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За счёт поступлений из областного бюджета доходная часть бюджета Калуги увеличилась на 1 млрд 144 млн рублей. Из этих средств 696,6 млн рублей будет направлено на софинансирование работ по реконструкции автодороги «Правый берег — Шопино», 185,5 млн рублей — на софинансирование работ по строительству детского сада на 280 мест в районе деревни Чижовка, 234,3 млн рублей — на софинансирование работ по строительству детского сада №2 на 350 мест в районе улицы Верховой.

Пресс-служба городской думы Калуги Депутаты работают с документами

18,3 млн рублей дополнительно выделяется на предоставление денежных выплат и компенсации отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации, 7,5 млн рублей — на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка. Порядка пяти миллионов рублей выделяется управлению ЗАГС на обеспечение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, доходная часть городского бюджета увеличилась на сумму 86,6 млн рублей за счёт неналоговых доходов. Пять млн рублей выделяется на содержание автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны. 40 миллионов рублей выделяется на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

10,8 млн рублей выделяется «Управлению калужского троллейбуса» для компенсации недополученных доходов от перевозки льготных пассажиров. 18,6 млн рублей будет направлено на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по решениям суда. Порядка 2 млн рублей выделяется на обеспечение деятельности отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу, 250 тыс. рублей — на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 8,5 млн — на оплату расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Из программы приватизации было исключёно нежилое помещение в доме №3 по улице Подвойского (Дом купца Ципулина) в связи с планами по созданию музея Калужского купечества.

Также фракция «Единая Россия» выступила с предложением в бюджете города на 2018 год вновь предусмотреть средства на проведение ремонта дошкольных учреждений.

«Программа по ремонту детских садов действует в Калуге уже два года, — подчеркнул руководитель фракции, заместитель председателя городской думы Сергей Павлов. — За это время были достигнуты значительные результаты, необходимо продолжить эту работу, уверен, что предложение поддержат все фракции городской думы, ведь речь идёт о детях, их комфорте и безопасности».

В бюджете Калуги на 2018 год предлагается предусмотреть 20 млн рублей на ремонт детских садов и 5 млн рублей на ремонт и реконструкцию помещений детского центра «Галактика».

"За время реализации программы были капитально отремонтированы детские сады «Ручеек» и «Антошка», фактически это уже новые детские сады, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — В следующем году за счёт средств, выделенных по предложению депутатов, планируется капитально отремонтировать детский сад «Непоседы», кроме того во многих дошкольных учреждениях были проведены работы по косметическому ремонту фасада, ремонту внутренних помещений, кровли и замены оконных блоков. Мы намерены и в дальнейшем уделять особое внимание состоянию дошкольных учреждений, уверен, что со временем совместными усилиями депутатского корпуса и городской управы нам удастся привести в порядок все детские сады Калуги, построенные в 50−60-е годы прошлого века».

Предложение было единогласно поддержано представителями всех фракций городской думы. Депутат Максим Платов, в свою очередь, рекомендовал городской управе тщательно подойти к составлению проектно-сметной документации и выбору подрядных организаций.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании городской думы Калуги

В ходе часа контроля был заслушан отчёт о ходе реализации программы «Городская среда». В рамках программы было запланировано благоустройство 112 дворовых территорий. Продолжаются работы на 34 объектах, на 73 объектах они завершены, в пяти дворах подрядчики до сих пор не приступили к работам. 42 дворовых территорий приняты комиссией, оплачено 12 объектов на сумму более 17 млн рублей. В ближайшие дни планируется приемка ещё 15 дворовых территорий. Приёмку оставшихся дворовых территорий планируется завершить до 25 октября 2017 года. В отношении подрядчиков, не уложившихся в установленные сроки, будут применены штрафные санкции.

Депутат Юрий Титков поднял вопрос о программе по ремонту междворовых проездов, решение о разработке которой было принято депутатами городской думы. Как сообщил начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, в настоящее время управлением подготовлен перечень проездов, требующих ремонта, ведется расчёт необходимых средств. Решение о запуске программы будет приниматься с учётом параметров городского бюджета на 2018 год. Всего на реализацию программы «Городская среда» в городском бюджете ежегодно планируется выделение порядка 22 млн рублей.

На сегодняшний день от жителей Калуги поступило 76 заявок на участие в программе «Городская среда» в 2018 году, 53 из которых соответствуют всем необходимым условиям. До конца 2020 года в рамках программы планируется благоустроить более 2000 дворовых территорий.