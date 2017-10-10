Ярославль, 10 октября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославле может появиться вертолетный многофункциональный центр. Это предполагают изменения в генеральный план города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Публичные слушания по изменениям в генплан начнутся в районных администрациях на этой неделе. Один из пунктов гласит: «Изменить функциональное зонирование территории (площадью — 3,3814 га), расположенной в районе Юбилейного автомобильного моста и ул. Старые Куксенки в Заволжском районе города Ярославля из зоны рекреационного назначения в зону внешнего транспорта в целях размещения вертолетного многофункционального центра».

«За разрешением на изменение зонирования обратился собственник земельного участка. Там большая территория, которая позволяет сажать вертолеты, нет линий электропередач и других помех», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии.

Созданием многофункциональных вертолетных центров занимается компания «Хелиопорты России». Подобные центры появились в Москве, Подмосковье и ряде других городов. Центры включают в себя ангары для базирования вертолетной техники, площадки для взлета и посадки, заправочный комплекс. Центры используются как для регулярных вертолетных рейсов, так и для санавиации и авиации МЧС. Конкретные планы по созданию центра в Ярославле власти пока не озвучивают.

По данным источников ИА REGNUM, строительство вертолетного комплекса предусмотрено региональной программой развития малой авиации Ярославской области, которая разработана и будет представлена в ближайшее время. Планы по строительству центра источник оценивает как весьма реальные.

В настоящее время вертолеты в Ярославле способны принимать аэродромы Туношна и Левцово, вертолетная площадка есть в гостиничном комплексе «Любим», однако специализированного вертолетного порта в регионе нет.