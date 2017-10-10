Астана, 10 октября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Валовый внешний долг Казахстана за шесть месяцев 2017 года вырос на 2,55% и на 1 июля 2017 года составлял $167,89 млрд, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк Казахстана 10 октября.

Внешний долг

Государственный гарантированный внешний долг республики вырос за шесть месяцев на 2,1% и на 1 июля 2017 года составлял $13,36 млрд, что занимало 8,3% от общего долга.

Не гарантированный государством долг с 1 января по 1 июля 2017 года вырос на 2,6% и составлял $153,93 млрд (91,7% от общей суммы долга).

Межфирменная задолженность в структуре внешнего долга занимает 63% по состоянию на 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2017 года внешний долг Казахстана составил 116,8% от ВВП страны, что в пересчете на душу населения составляет $4,05 тыс. без учета межфирменной задолженности и $9,2 тыс. с учетом таковой. Наибольшая доля внешнего доля Казахстана в апреле 2017 года приходилась на Нидерланды (29,37%), Великобританию (13,69%) и США (8,07%).