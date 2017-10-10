Москва, 10 октября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Равномерное снижение расходов на образование и здравоохранение в федеральном бюджете РФ очевидно, считает руководитель центра макроэкономического анализа и прогнозирования Института экономики РАН Ирина Букина. Об этом она заявила 10 октября на заседании общественной экспертизы проекта федерального закона о бюджете РФ на 2018 год, которое состоялось в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По сути, мы сталкиваемся с проблемой, которая связана с приматом финансовой консолидации, — заявила она. — Если же говорить об экономическом анализе, то нет никаких оценок того, чем мы жертвуем. Нет возможности сравнить выгоды с потерями. Когда речь идёт о первых, то упоминаются долговая нагрузка и низкая инфляция, в то время как о потерях нет никаких ясных оценок. Да, это непросто сделать, и в этом направлении мало кто работает, но всё-таки».

При этом эксперт рассказала об исследованиях, которые показывают, что финансовая консолидация, изначально введенная в некоторых странах как временная и вынужденная мера, приводит к тому, что изменяются сами бюджетные институты, и сойти с этого пути сокращения расходов становится невозможно. Отказ от сдерживания расходов на социальную сферу оказывается очень сложным.

Ещё более критически о новом бюджете отозвалась член ОП РФ от Сахалинской области Галина Дзюба.

«Если мы говорим о региональном бюджетировании и о повышении роли регионов, необходимо уделить им особое внимание и стимулировать их доходы, — заявила она корреспонденту ИА REGNUM. — При этом в Сахалинской области (о чём мы читаем в пояснительной записке к закону) предполагается изъять 50% налога на прибыль при выполнении соглашения о разделе прибыльной продукции по проекту «Сахалин-2». Что это значит? 35% регионального бюджета уйдёт в федеральный. То есть мы недополучим 35%. Как итог, все социальные проекты Сахалинской области будут сокращаться. Да, все взятые обязательства по социальной сфере должны быть и будут выполнены, но произойдёт секвестирование бюджета. Прежде всего, сократятся капитальные вложения. В области будут вынуждены отказаться от развития инфраструктуры, а это больницы, детские сады и прочее. В частности, встанет принятая программа строительства 10 школ для ликвидации второй смены. Или вот ещё пример: экономически обоснованный тариф на перелёт из Южно-Сахалинска до Курил — 17 тысяч. Народ летает за 6 тысяч. Разница финансируется из регионального бюджета».

Если эти возражения не будут учтены, то, по мнению Галины Дзюба, область ожидает отток населения и торможение уже запущенных там инвестиционных проектов.

Напомним, что согласно проекту федерального закона №274 618−7 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы в 2018 году составят — 15 257,8 млрд рублей, в 2019 году — 15 554,6 млрд рублей, в 2020 году — 16 285,4 млрд рублей. Расходы в 2018 году — 16 529,2 млрд рублей, в 2019 году — 16 373,7 млрд рублей, в 2020 году — 17 155,3 млрд рублей. Дефицит в 2018 году достигнет отметки в 1 271,4 млрд рублей, в 2019 году — 819,1 млрд рублей, в 2020 году — 869,9 млрд рублей.