Ярославль, 10 октября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству депутаты заслушали отчет мэрии Ярославля о предварительных итогах выполнения ремонта дорог в областном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Директор департамента ДГХ мэрии Ярославля Михаил Кузнецов

Докладчиком выступил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. В частности, он отметил, что на сегодняшний день всего одна дорога принята и введена в эксплуатацию.

«По подрядчику «Дорожное управление» из Вологды — документация сдается и проверяется до 15 октября, по Угличскому ДСУ — срок закрытия по контрактам до конца недели. Там есть замечания по улице Маяковского: 450 метров придется переделать, и подрядчик будет полностью готов к сдаче своих улиц заказчику. Что касается компании «Экоград», то по ней больше всех недочетов», — отметил Михаил Кузнецов.

По его словам, сегодня «Экоград» своими силами ведет ремонт пяти объектов: это улицы Менделеева, Пирогова, Красноперекопская, Суздальская, Маланова. Единственная улица, которая предъявлена к сдаче — это улица Наумова, она сделана в полном объеме, с дорожной разметкой, со знаками и с учетом всех замечаний, которые были не только у заказчика, но и у общественников.

«По срокам ввода в эксплуатацию. У нас возникают сомнения, что «Экоград» может вписаться в сроки. Нами предприняты исчерпывающие меры, обязывающие данную подрядную организацию выполнить свои объемы в срок — это штрафы, предписания по устранению замечаний. Действительно, организация «Экоград» не совсем «адекватно» реагирует на предписания, но при этом положительная динамика есть — это улицы Наумова, Большая Федоровская, в большой степени готовности находится улица Менделеева, есть замечания по улицам Суздальской, Пирогова, Красноперекопской. Улица Маланова отдана субподрядной организации на проведение работ» — отметил директор ДГХ мэрии Ярославля.

Что касается качества выполнения работ, то ЮЗОД (юго-западная окружная дорога), улицы Калинина и Гудованцева не проходят по лабораторным исследованиям по зерновому составу асфальта и некоторые — по водонасыщению.

«Губернатор Ярославской области, федеральные власти требуют качества выполнения работ и соблюдения сроков. Некачественные работы мы не можем принять, и подрядчик, чтобы завершить свои объекты, должен переделать их и предъявить лаборатории для положительного заключения. По этим объектам могут возникнуть сдвиги по срокам, хотя мы этого не можем допустить», — отметил Михаил Кузнецов.

Он назвал и объективные причины задержки завершения ввода дорог: например, проблему с битумом и щебнем, которая была в городе, но заметил, что «это нисколько не оправдывает подрядные организации, которые вышли за некоторые сроки, за графики». По сути дела, контракты заканчиваются 20 октября, никто из подрядчиков не «проштрафился», имеет место быть только нарушение графиков выполнения работ.

«Что касается ремонта дорог в 2018 году, то нами проведен аукцион, отобрана подрядная организация на проектирование дорог, и уверен, что до конца года мы вместе с представителями общественности, с депутатами проведем слушания, на которых детально разберем все недостатки, чтобы не повторить ошибки при проектировании, допущенные в 2017 году» — пояснил Михаил Кузнецов депутатам.

Народные избранники попросили уточнить информацию по качеству проведенных работ. Замечания в этом плане имеются только к «Экограду».

"С чем это связано? Они покупали асфальт у других поставщиков. При проведении программы БКД («Безопасные и качественные дороги», — прим. ИА REGNUM) каждый асфальтовый завод на территории города Ярославля, который поставлял свою продукцию, должен был пройти сертификацию. «Экоград» на свой страх и риск брал асфальт с завода, который сертификацию не прошел. Отсюда и выводы. И второе, тот завод, который они выставляли в Прибрежном, пять раз перевозился. Элементарно надо было проверить зерновое сито. Но они даже эти элементарные вещи не предусмотрели. Поэтому часть дорог, которые были сделаны неплохо, по зерновому составу не прошли. Хороший опыт для подрядной организации: не умеешь — не берись», — рассказал Михаил Кузнецов.

Депутат Александр Воробьев поинтересовался, почему по окружной дороге на отдельном участке в течение месяца не уложен верхний слой асфальта?

«Потому что мы не имеем права принимать некачественные работы. Нижний слой не прошел испытания. Каким образом подрядчик будет укладывать верхний? Предписания ему даны. Мы можем только рекомендовать «Экограду» взять какие-либо подрядные организации, но заставить мы их не вправе» — отметил Михаил Кузнецов.

На резонный вопрос — а не уйдет ли подрядчик с раскрытыми дорогами в зиму, он еще раз повторил, что по объектам «Экограда» имеются большие сомнения. Как выходить из этой ситуации — пока не очень понятно. Было озвучено, что рассматривается предложение, о котором уже писало ИА REGNUM — некачественный верхний слой ЩМА рассмотреть как нижний, уложить на него еще один.

«Некачественный по зерновому составу асфальт рассмотреть как нижний слой, оставить затраты на подрядчике, и уже финишным слоем накрыть эти улицы. Пока такого решения нет. Либо подрядная организация это сделает за «Экоград» и они предоставят договор субподряда, либо сделают сами» — пояснил Михаил Кузнецов.

Он еще раз акцентировал внимание, что «Экоград» сам принял решение свой асфальт не использовать и покупать его у подрядчика из Вологды.