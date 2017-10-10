Москва, 10 октября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. На нефтяном рынке 10 октября наблюдается рост. Однако, если же взглянуть на картину в целом, то стоит отметить консолидацию нефтяных котировок в диапазоне, что не безосновательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Текущая неделя будет достаточно насыщенна новостями, связанными с рынком черного золота. По традиции выйдут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, плюс ко всему ежемесячный отчет ОПЕК и ежемесячный отчет от МЭА», — напомнил эксперт.

А сегодня, 10 октября, российская валюта укрепляется вслед за нефтью. Плюс национальной валюте сопутствует общерыночный негативный тренд по доллару.

«На этом фоне котировки пары usd/rub снова двинулись к нижней границе канала в зону поддержки 57,30 — 57,50. Однако общий сценарий все еще актуальный, котировки по-прежнему находятся в восходящем канале», — отметил Капустянский.

11 октября состоится очередной аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Прошлое размещение оказалось достаточно неплохим, хотя объемы были снижены.

«Ориентирами для рубля на этой неделе по-прежнему останется нефть, а также спрос на долговом рынке», — считает эксперт.

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