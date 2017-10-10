Запад гадает на кофейной гуще и уверен в президентстве Путина: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Список расширен: санкции в отношении Северной Кореи ужесточены;
- Время на раздумье: когда Совет Европы вынесет решение по образовательному закону Украины;
- Гадание на кофейной гуще: в Великобритании уверены в результатах выборов президента РФ 2018 года;
- Под зорким оком: CNN продолжит вещание в России;
- Что таит в себе Эрдоган: в Госдуме прокомментировали заявление президента Турции по Крыму.