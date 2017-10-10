Ереван, 10 октября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Церемония открытия учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2017» прошла на полигоне «Баграмян» в Армении 10 октября. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

odkb-csto.org Открытие совместного учения «Взаимодействие-2017»

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков, возглавляющий воинский контингент от Республики Казахстан, уже прокомментировал данное событие.

«Наряду с плановой подготовкой ВС для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Казахстана, важнейшим для нас направлением деятельности является готовность войск к выполнению задач в соответствии с международными обязательствами нашей страны, — говорит Койбаков. — Не сомневаюсь, что учение «Взаимодействие-2017» станет очередным шагом как в повышении слаженности органов управления КСОР, так и в совершенствовании взаимодействия при практическом применении коалиционных группировок».

«Взаимодействие-2017», которое продлится на полигоне «Баграмян» в Армении до 13 октября, является вторым этапом оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017».

«Боевое братство-2017» — совместное мероприятие сил оперативного реагирования организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Учение состоит из четырех этапов, которые последовательно проводятся в октябре-ноябре текущего года на территории стран-участниц договора: РФ, Армении, Казахстана и Таджикистана.

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