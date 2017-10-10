Ереван, 10 октября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Согласие армянской стороны идти на переговоры никоим образом не означает изменение позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта или отказ от необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян, излагая позицию Баграмян, 26 (резиденция президента Армении) по поводу заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Photolure Серж Саргсян

По словам пресс-секретаря президента, которые приводит news. am, Серж Саргсян считает, что всем давно известно, что перед встречами на высоком уровне руководство Азербайджана прибегает к провокациям, пытаясь испортить атмосферу. Последние заявления из этой серии с одним отличием — провокация была осуществлена в центре Баку, а не на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом или границе с Арменией.

«За несколько дней до планируемой по инициативе стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи руководителей Армении и Азербайджана Азербайджан пытается создать впечатление, что выступает с позиции диктующего условия в переговорах. Расчеты Баку примитивны — избежать ответственности за неисполнение договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах, в первую очередь перед народом Азербайджана.

Наши представления и представления Баку о позоре сильно различаются. Возможно, в Азербайджане не знают, но в нашем регионе издревле считается позором отказ от выполнения достигнутых договоренностей. Позор, когда сказанное на международной арене, в присутствии глав других государств, отличается от сказанного для внутренней аудитории. Позор, когда пытаются обмануть международное сообщество и собственный народ.

Согласие армянской стороны идти на переговоры никоим образом не означает изменение позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта или отказ от необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Если Азербайджан считает выполнение этих договоренностей выдвигаемым нами условием, то всем известно, что по этому поводу неоднократно заявляли страны — сопредседатели МГ ОБСЕ, и им наверняка есть еще что сказать.

Курьезно, что о позоре перед международным сообществом говорит страна, по инициативе которой создан фонд для подкупа международных чиновников, и факты об этом не покидают страницы международной прессы. У Азербайджана не осталось иного пути скрыть свой позор, кроме как хвалить себя за какие-то выдуманные победы. Неоднократно славословие разных президентов Азербайджана сводилось на нет, сталкиваясь с несгибаемой волей народа Арцаха и реальностью. Попытки вывести нас из себя обречены на провал. Мы полны решимости урегулировать нагорно-карабахский конфликт исключительно мирным путем», — говорится в заявлении пресс-секретаря президента Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства страны 9 октября заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий. Он также обвинил Армению в желании сорвать переговоры и, чтобы добиться этого, поставил несколько условий.

«То есть, обвиняя нас под различными предлогами, старались, чтобы переговоры не были восстановлены, и чтобы добиться этого, поставили несколько условий. Конечно, я с самого начала заявил, что никакие условия приняты не будут. Выдвигая эти условия, они ставят себя в очень глупое положение и будут вынуждены отказаться от этой политики. Жизнь и реальность еще раз показывают, что, как всегда, наш анализ и наша политика полностью отражают реальность», — заявил Алиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возобновлении переговоров на высшем уровне договорились главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Нью-Йорке 24 сентября.

Оба президента подтвердили готовность к достижению мирного урегулирования путем переговоров во время встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые 6 октября встретились с президентом Армении Сержем Саргсяном, а 7 октября с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в том же году аналогичная встреча состоялась в Вене.

На этих встречах были согласованы предложения о размещении механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Однако Азербайджан отказался подписать данное соглашение.

Для продолжения переговоров Ереван заявлял о необходимости реализации предложений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.