Москва, 10 октября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за вербовку в ряды террористических организаций вплоть до пожизненного заключения, комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Стоп террор

Предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Терроризм превратился в прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым «рынком труда» и капитала, со своими правилами и моралью, не совместимыми с общечеловеческими ценностями, отмечают авторы инициативы.

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Ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более 1 тыс. человек, отмечает автор инициативы депутат Адальби Шхагошев («Единая Россия»). За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает «комиссионные».

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