Минск, 10 октября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Белоруссия может перейти на российский рубль в расчетах за поставляемый газ. Такое заявление сделал сегодня, 10 октября, на Белорусском энергетическом и экологическом форуме перед журналистами заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Он отметил, что Белоруссия и Россия урегулировали на ближайшие два года все вопросы по поводу поставок газа. Теперь стороны работают над созданием единого энергетического рынка ЕАЭС к 2025 году. Так, один из важных вопросов заключается в том, в какой валюте будут производиться расчеты. По словам Семашко, это может быть российский рубль, так как «это выгодно». Планируется, что до конца 2017 года Россия и Белоруссия должны договориться по этому поводу.

Кроме того, 15 ноября 2017 года Москва и Минск планируют обсудить формулу цены на голубое топливо, которая будет действовать до 2020 года, сказал заместитель премьер-министра республики. В 2017 года вне зависимости от конъюнктуры на рынках нефти и газа Белоруссия платит за один кубометр российского голубого топлива $145, в 2018 и 2019 годах — $129, отметил Семашко.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на протяжении всего 2016 года Россия и Белоруссия не могли найти компромисса по поводу поставок энергоносителей из-за нежелания Минска платить за газ по контрактной цене. Только 3 апреля 2017 года в Москве состоялась встреча лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой они смогли урегулировать нефтегазовый спор. Во время переговоров был достигнут ряд договоренностей. В частности, стороны пришли к соглашению по созданию единого рынка газа, единого рынка электроэнергии. Также к 2024 году страны планируют подписать межправительственное соглашение по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза.

Путин и Лукашенко поставили задачу перед правительствами двух стран подготовить документы по ключевым подходам создания единого газового рынка. Так, в мае российская и белорусская стороны начали новый цикл переговоров по этому поводу. В начале 2019 года Казахстану, Киргизии и Армении предоставят соответствующие документы на рассмотрение.

Эксперты не единожды обращали внимание на то, что переговоры по поводу создания единого энергорынка ЕАЭС затягиваются, поскольку для таких стран-экспортеров, как Россия и Казахстан, невыгодно унифицировать цены на газ. Однако такая перспектива привлекает Белоруссию, Армению и Киргизию, которые являются импортёрами голубого топлива и надеются платить за газ, а потом и электроэнергию меньше за счет такого партнёрства. Поскольку создание общего энергорынка — неотъемлемая часть интеграционного проекта ЕАЭС, то российское руководство готово идти на риски.