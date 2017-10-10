Сеул, 10 октября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Большое количество секретных военных документов, в том числе операционный план действия Южной Кореи и США на случай военного времени, попали в руки северокорейских хакеров, заявил депутат демократической партии Южной Кореи Ри Чеол Хи, сообщает агентство «Ёнхап» 10 октября.

Colin Хакер

Депутат сказал, что в сентябре 2016 года хакеры взломали Центр оборонных интегрированных данных, чтобы украсть секретные файлы операционных планов 5015 и 3100.

План 5015 является последней схемой действий Сеула и Вашингтона на случай войны с Пхеньяном, которая, содержит подробное описание «обезглавливания» северокорейского руководства. План 3100 описывает действия Сеула в случае локальных провокаций со стороны КНДР.

РиЧеол Хи сказал, что в руки хакеров попали 235 Гб информации. Среди похищенных документов были планы на случай непредвиденных обстоятельств для спецназа Южной Кореи, схемы сообщения командованию союзников и информация о ключевых военных объектах и электростанциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года телеканал KBS передал информацию о том, что северокорейские хакеры заполучили совместный план действий Южной Кореи и США на случай войны с КНДР. Хакерская атака произошла в сентябре 2016 года. Взломщики получили доступ к сети Министерства национальной обороны Южной Кореи.