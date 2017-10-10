Самара, 10 октября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Все версии универсала LADA Largus получили новый, более мощный 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с., который устанавливается на модели Vesta и XRAY об этом 10 октября сообщила пресс-служба компании.

Arzy Под капотом Лада

Автопроизводитель отмечает, что новый мотор на 4 л.с. мощнее, чем его предшественник, отмечается также, что показатель крутящего момента автомобиля стал равен 148 Нм.

Кроме того, машина теперь может работать на 92-м бензине, таким образом, она позволит автовладельцу больше экономить на топливе.

Коробка передач у автомобиля тоже новая, она была разработана специально для этого мотора. Отмечается, что передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач коробки поменяли свое значение. Согласно заявлением, изменения проявятся не только в производительности двигателя и повышении экономичности, но и в акустическом комфорте.

Стоимость автомобиля осталась прежней, цена на универсал начинается от 620 тыс. 400 рублей, на фургон — от 594 тыс. 800 рублей. Базовая версия LADA Largus Cross обойдется покупателям в сумму от 674 тыс. 900 рублей.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что по итогам сентября 2017 года внедорожник LADA 4×4 вошел в число пяти самых популярных в России автомобилей класса SUV. Всего в сентябре было продано 2497 экземпляров этой модели.