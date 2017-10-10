Москва, 10 октября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Российский рубль 10 октября отлично себя чувствует в парах с иностранными валютам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«Итак, три дня слабости рубля ‑ и «россиянин» вернулся к укреплению. Наблюдаемые сейчас движения больше напоминают коррекцию после предыдущих колебаний», — полагает эксперт.

По ее мнению, в том случае, если гринбеку удастся закрепиться над отметкой 58 рублей по итогам дня, вопрос с дальнейшим его ростом к цели 58,50−58,55 останется открытым.

«Если же пара доллар/рубль закроется ниже, можно будет констатировать возвращение прежнего мучительного «боковика», — считает Бодрова.

Налоговый период в России начнется только на следующей неделе.

«На авансцене для рубля — спрос на валюты разливающихся экономик на фоне относительно нейтрального новостного потока и позитивного отношения рынка к риску. Кроме того, способствует стабилизации рублевых пар дорожающая нефть», — отметила эксперт.

Добавим, 10 октября доллар США стоит 57,99 руб. (-0,6%). Евро торгуется по 68,28 руб. (-0,3%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 11 октября составляют 58,07 руб. за американскую валюту и 68,35 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 3 копейки соответственно.

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