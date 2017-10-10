Волгоград, 10 октября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области могут закрыться строительные компании. Такую вероятность не исключают в ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой»). Кроме Волгоградского региона вообще без строительных саморегулируемых организаций рискуют остаться также Ростовская, Костромская, Новгородская, Орловская, Пензенская и Смоленская области. Это связано с проверками исполнения саморегулируемыми организациями (СРО) требований Градостроительного кодекса, вступивших в силу 1 июля и 1 сентября 2017 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на информацию, размещённую на сайте «Ностроя».

Volgograd.ru На стройплощадке

"Внеплановые документарные проверки будут проведены в отношении всех действующих СРО, сведения о которых были внесены в госреестр СРО по состоянию на 1 июля 2017 года. Таких — 472. Не попадают под проверки СРО, сведения о которых внесены в государственный реестр после этого срока», — пояснила заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Светлана Радионова.

Внеплановые проверки СРО будут проводиться силами центрального аппарата Ростехнадзора в строгом соответствии с требованиями № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Нарушителям на исправление ошибок будет дано три месяца. По истечении этого срока Ростехнадзор проведет повторную проверку.

Как было отмечено на совещании с руководителями саморегулируемых организаций строителей, изыскателей и проектировщиков, которое Ростехнадзор провёл в конце сентября, одно из наиболее частых нарушений, на которых ловят СРО, — потеря компенсационного фонда, формируемого из взносов участников СРО и используемого, чтобы возместить ущерб от деятельности членов организации.

По информации президента «Ностроя» Андрея Молчанова, на сегодня в России действуют 258 СРО в сфере строительства, которые включают в себя 87 892 организации, на счетах которых до 1 октября 2017 года должны были быть размещены суммарно минимум 91,5 млрд рублей. Однако пока размещено только 61,5 млрд рублей, а оставшиеся 30 млрд рублей, скорее всего, безвозвратно утеряны.

В зоне риска оказались 108 СРО, которые до сих пор не выполнили требования законодательства в части размещения компфондов и по итогам проверки Ростехнадзора, вероятнее всего, будут ликвидированы. В их число могут попасть и СРО, работающие в Волгоградской области.

Добавим, что согласно реестру СРО, в Волгоградской области на сегодня действует две саморегулируемые организации в строительстве. Это Ассоциация «СРО «Межрегиональный альянс строительных предприятий» с размером компенсационного фонда 348 млн рублей, объединяющая 842 компании, а также ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской области». В последнюю входят 660 компаний, а компенсационный фонд оценивается в 258,5 млн рулей.

В Волгоградской области за первые пять месяцев 2017 года отмечен рост объемов сданного в эксплуатацию жилья — на 27,6% больше многоквартирных домов, чем в январе — мае 2016 года. Общий объём ввода жилья достиг почти 102 тысяч кв. м. А вот в январе — апреле эксперты отметили падение почти на 11%. За это время в регионе было введено 158,1 тысячи кв. м жилья.