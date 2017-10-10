Страсбург, Франция, 10 октября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан назвал потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и заявил, что Москва должна компенсировать Киеву полуостров, сообщает 10 октября украинское издание «Европейская правда».

Архип Куинджи. Крым. Южный берег. 1887

«По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — заявил Земан на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Президент Чехии добавил, что в случае несогласия Киева на компенсацию начнется «европейская война».

«Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну», — отметил Земан, добавив, что необходимо ее избежать.

Напомним, 10 сентября канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя вопрос о принадлежности Крыма, вспомнила о Германской Демократической Республике и истории её поглощения Федеративной Республикой Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, на референдуме в марте 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает результаты референдума и продолжает считать полуостров частью своей территории