Пекин, 10 октября, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Сотрудники Института автоматизации при Академии наук КНР сообщили об успешном завершении разработки новой технологии биометрической идентификации человека. В основе системы лежит алгоритм, позволяющий опознавать человека по походке или характерным жестам.

Силуэты

В заявлении ученых отмечается, что камера, подключенная к компьютеру, способна распознать человека с расстояния до 50 метров. Благодаря увеличенной дальности обзора система может быть внедрена на улицах крупных городов и местах массового скопления людей, обеспечив при этом полную безопасность населения, пишет «Чжунго синьвэнь».

Для сравнения, сканер радужной оболочки глаза работает с расстояния не более 30 см, система распознавания лиц способна определить человека с расстояния не более 5 метров. При этом зачастую злоумышленники скрывают свои лица капюшонами или масками, что сводит возможность установления личности практически к нулю.

Новая технология может идентифицировать человека без его ведома. Система способна распознать человека даже, если его лица плотно закрыто маской или другим предметом. Ожидается, что в случае успешного окончания испытаний, система может быть установлена в местах массового скопления людей с целью обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бюро общественной безопасности Чунцина сообщило о начале работы системы распознавания лиц, установленной на пешеходных переходах крупных улиц города. По мнению властей, подобные меры позволят серьезно сократить количество нарушений ППД со стороны пешеходов.